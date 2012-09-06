〔中国债市〕交行拟在上交所平台试水资产证券化,或先推基建贷款--报载

路透上海9月6日电---中国证券报周四援引权威人士透露,交通银行(3328.HK)(601328.SS)将在上海证交所大宗交易平台试水信贷资产证券化,可能率先出售基建项目存量贷款.

与国开行等银行正在操作的资产证券化产品不同,此次交行即将试点的资产证券化产品是在上海证券交易所大宗交易平台上进行的.出售资产将转移到银行表外.因此海通证券(600837.SS)(6837.HK)并非担任本次资产证券化试点的承销商,而是管理人.而此前的ABS产品均在银行间市场交易,风险也在银行系统内流转.

在银行通过股票市场融资的道路不再畅通之后,真实出售信贷资产无疑将有效地补充银行资本、降低存贷比,从而为国家鼓励的产业留出更大的贷款额度并落实贷款倾斜政策.

上述人士并介绍,交行此次的专项计划资产会按照风险及收益情况进行分层,设计发售优先级受益凭证和次级受益凭证等不同的固定收益品种.在满足贷款"出表"的情况下,原债权银行自留一部分次级受益凭证,从而达到为优先级受益凭证增信的目的.

由于收益稳定,此次交行率先证券化的信贷资产将是有稳定收益的基建类项目贷款.权威人士透露,银行出售此类资产的积极性显然低于平台贷款类,但监管部门考虑到控制信贷资产证券化风险,券商和投资者也更愿意接受此类信贷资产.

中证报同日另一则报导称,目前数家财务公司、汽车金融公司已上报资产支持证券(ABS)发行计划.机构人士表示,未来ABS的发行主体也将多元化,更多机构有望分食ABS市场.

暂停近四年的信贷资产证券化已再度重启.中国国家开发银行[CHDB.UL]上周五稍晚公告称,已发起今年第一期信贷资产支持证券(ABS),发行总额101.66亿元人民币.[ID:nSB1756286]