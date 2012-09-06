〔中国债市〕交行拟在上交所平台试水资产证券化,或先推基建贷款--报载

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透上海9月6日电---中国证券报周四援引权威人士透露,交通银行(3328.HK)(601328.SS)将在上海证交所大宗交易平台试水信贷资产证券化,可能率先出售基建项目存量贷款.
与国开行等银行正在操作的资产证券化产品不同,此次交行即将试点的资产证券化产品是在上海证券交易所大宗交易平台上进行的.出售资产将转移到银行表外.因此海通证券(600837.SS)(6837.HK)并非担任本次资产证券化试点的承销商,而是管理人.而此前的ABS产品均在银行间市场交易,风险也在银行系统内流转.
在银行通过股票市场融资的道路不再畅通之后,真实出售信贷资产无疑将有效地补充银行资本、降低存贷比,从而为国家鼓励的产业留出更大的贷款额度并落实贷款倾斜政策.
上述人士并介绍,交行此次的专项计划资产会按照风险及收益情况进行分层,设计发售优先级受益凭证和次级受益凭证等不同的固定收益品种.在满足贷款"出表"的情况下,原债权银行自留一部分次级受益凭证,从而达到为优先级受益凭证增信的目的.
由于收益稳定,此次交行率先证券化的信贷资产将是有稳定收益的基建类项目贷款.权威人士透露,银行出售此类资产的积极性显然低于平台贷款类,但监管部门考虑到控制信贷资产证券化风险,券商和投资者也更愿意接受此类信贷资产.
中证报同日另一则报导称,目前数家财务公司、汽车金融公司已上报资产支持证券(ABS)发行计划.机构人士表示,未来ABS的发行主体也将多元化,更多机构有望分食ABS市场.
暂停近四年的信贷资产证券化已再度重启.中国国家开发银行[CHDB.UL]上周五稍晚公告称,已发起今年第一期信贷资产支持证券(ABS),发行总额101.66亿元人民币.[ID:nSB1756286]
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。