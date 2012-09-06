《中国金融分析》央行降逆回购利率引导市场,9月资金需求旺降准仍有可能

* 连续第11周逆回购,本周净回笼520亿

* 14天及七天期逆回购利率先后下调

* 央行欲通过逆回购引导市场利率下行

* 9月是资金需求旺季,再度降准不无可能

作者 冉莹

路透上海9月6日电---中国银行间流动性持续转暖,本周央行公开市场逆回购操作亦连续第二周净回笼实现灵活调控.而14天及七天期逆回购利率的先后下调,与当前资金状况相符,也更体现出央行欲通过逆回购引导市场利率下行,支撑实体经济的意图.

分析人士表示,连续的货币政策"炮弹"并未能让中国经济彻底摆脱困局,政策的运用又受到通胀、房价反弹等因素的掣肘.不过,9月素来是资金需求的集中期,金融机构面临季末考核、长假备付双重夹击.加之当月公开市场到期资金量骤减,而逆回购操作陆续到期,再度降准不无可能.

"考虑到季末及十一节日来临,估计资金面仍将趋于紧张.我们认为一方面央行还会继续实施逆回购操作,而十一前不排除降准50BP(基点)的可能."国海证券宏观经济分析师邹璐指出.

大连银行资金运营部研究员陈田亦表示,货币政策有一定的滞后性,此前央行一个月内两度降息,引发市场对于宽松货币政策乐观预期.但央行需观察各项指标,并综合评价政策工具的效果后,才能进一步确定后续政策措施.而9月底资金面压力有增无减,若经济指标仍不理想,可能触动央行调降存款准备金率.

本周央行共进行1,350亿元人民币逆回购,滚动操作已持续11周,期限包括七天和14天,当周净回笼520亿元.周二进行的950亿元逆回购中,14天中标利率小跌5个基点(bp)至3.50%,七天期利率持稳在3.40%;而周四进行的400亿元逆回购中,七天品种利率亦打破两周稳势,下跌5bp至3.35%,14天则持稳于3.50%.

此外,国内经济的疲态,也加深分析师对于货币政策效果的怀疑,"绳子理论"受到热议.

所谓"绳子理论",简而言之就是,紧货币政策对于经济的收缩作用,强于宽货币政策对经济的推动作用.就犹如绳子能拉动重物,却不能推动重物一样.加之当前实体经济问题集中在需求不足,单纯地放松货币政策恐怕效果有限,这亦成为货币政策放松步伐慢于市场预期的另一种解读.

**维持资金利率平稳**

本周备受关注的28天逆回购再次"询而不发"可谓耐人寻味.由于该期限资金能够实现跨季和跨节假日的效用,此前投资者多预期央行会进行实际操作,可惜最终还是落空.多位参与投标的交易员也表示,其所属机构已连续两周申报该品种需求.

北京一银行交易员认为,央行允许申报28天期逆回购需求有两个目的:一是检测市场对长期资金需求量,测试长期流动性是否有紧张迹象;另一目的则是表现央行通过逆回购对流动性进行调整的决心,主要起到表态的作用.

与上周一样,央行公开市场周三再次允许申报28天期逆回购需求,但周四并未现身.前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.

对于资金情况,华北一银行交易员认为,央行希望通过逆回购引导资金的利率维持在一个合理的区间内波动,不希望资金面过宽,抑或过紧.相比准备金率的调整,央行在资金的量、价方面均能实现精准把控,也更能传达高层的意图.

有交易员反映,央行对部分一级交易商公开市场投标进行指导,甚至曾致电部分交易商询问资金宽松的原因.

这或许与本周七天期质押式回购走势略显异常不无关联.本周二七天期回购利率一度创出绝对"洼地",跌幅近百个基点到2.50%水平,周三又迅速调头向上恢复至逆回购基准价.交易员表示,部分大行开盘做价,为市场定调.而部分大行的做价行为不排除是受央行指导.

上周央行公开市场共进行1,650亿元逆回购,期限包括七天和14天,当周净回笼540亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 950

(周四) 400

央票到期 30

正回购到期 200

逆回购到期 2,100

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净回笼 520 (完)

--审校 张喜良

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