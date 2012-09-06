〔路透调查〕欧元近期仍将承压,未来走势取决于欧洲央行周四会议结果

路透班加罗尔9月5日电---周三公布的路透调查结果显示,欧元未来走势如何,将取决于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四就众所瞩目的购买西班牙与意大利债券计划有何表示.不过欧元暂时仍将承压.

路透在欧洲央行9月6日会议前访问了逾60位分析师,受访者预期欧元在本月底料报1.24美元,六个月至一年后将跌至1.22.

这是过去约两年的路透月度汇率调查中,分析师对欧元一年后汇率水准的最低估值.希腊在大约两年前接受了首次国际纾困.

不过奇怪的是,在回答了一个附加问题的33位分析师中,有超过半数,即26名分析师称,他们认为欧洲央行在周四不会宣布公债购买计划.这一结果与上个月形成鲜明反差,上次大多数分析师的预期相反.这凸显出在欧洲央行出手购买公债,以及购买规模的问题上,均存在不确定性.

"周四的欧洲央行会议将切实为欧元在9月的走势定下基调."Rabobank资深外汇分析师Jane Foley指出."在一个月之内,欧元可能会进一步回调,诱因要么是欧洲央行周四会议结果令人失望,要么就是债券市场的压力加剧,而后者很可能是由西班牙问题所导致."

欧洲央行声称将在解决债务危机的过程中发挥更为关键的作用,这种表态已经十分狂热.市场预期也大幅摇摆,目前投资者认为央行会降息或购债,或是二者兼有.

"德拉吉将可作进一步的阐述."苏格兰皇家银行外汇分析师Nick Mannion表示.

"我们预计最可能的结果是,央行将会把购买的债券进行冲销,不会宣布公债收益率上限.尽管该计划可能并没有救助规模限制,但欧洲央行未必会大举行动."

上周的路透调查显示,欧洲央行很可能在周四的会议上维持利率不变,但70名受访分析师中,持各种观点的人数接近,其中有近半数分析师认为央行会降息25-50个基点.(完)