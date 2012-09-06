〔路透调查〕加元兑美元在近期走强后,料重新向平价水准回落

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 加元兑美元在一个月,三个月,六个月和一年后料处于平价水准
* 全球风险以及经济成长迟滞是加元回落的主要原因
路透多伦多9月5日电---周三公布的路透调查结果显示,分析师认为加元兑美元将回吐近期录得的涨势,因全球经济大幅下滑料损及与大宗商品走势关联密切的加元.
49位全球外汇分析师的预估中值显示,加元兑美元在一个月,三个月,六个月和一年后的汇率水平将处在平价水准.加元/美元周三报0.9873加元.
"鉴于当前的全球经济成长形势,加元汇率有些偏高,而且人们对于美国,欧洲和亚洲地区各种政策刺激对恢复经济成长的效果也许有些过于乐观了,"CIBC World Markets首席经济分析师Avery Shenfeld说.
这家加拿大银行预计加元兑美元三个月后将处在1.02加元或0.9804美元的水准.
加元/美元CAD=D4最近几周三次涨至0.9843加元或1.0160美元水准(5月初以来最高),因市场冀望美国和欧洲的央行将采取果断行动刺激内部经济成长.
"欧洲出现的情况的确表明,若无政府的投入与刺激,那里的经济将会步履艰难,预计可能至少会有一个国家退出欧元区."National Bank Financial外汇主管Jack Spitz说.该公司预期加元到年底时将走贬至1.04加元.
加拿大最大的贸易伙伴美国仍然显示成长迟滞的迹象,美联储主席贝南克暗示很有可能进一步放宽货币政策,并表示该国的就业市场形势令人"严重关切".
加拿大对全球经济衰退的抵御能力要强于七国集团(G7)的其他国家,且其失业率也低于美国.尽管如此,加拿大作为大宗商品出口国,对全球增长仍然高度敏感.
对加元一个月后汇率水准的预估区间为0.98-1.05加元,一年后的汇率预估范围是0.94-1.12加元.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。