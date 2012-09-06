〔路透调查〕加元兑美元在近期走强后,料重新向平价水准回落

* 加元兑美元在一个月,三个月,六个月和一年后料处于平价水准

* 全球风险以及经济成长迟滞是加元回落的主要原因

路透多伦多9月5日电---周三公布的路透调查结果显示,分析师认为加元兑美元将回吐近期录得的涨势,因全球经济大幅下滑料损及与大宗商品走势关联密切的加元.

49位全球外汇分析师的预估中值显示,加元兑美元在一个月,三个月,六个月和一年后的汇率水平将处在平价水准.加元/美元周三报0.9873加元.

"鉴于当前的全球经济成长形势,加元汇率有些偏高,而且人们对于美国,欧洲和亚洲地区各种政策刺激对恢复经济成长的效果也许有些过于乐观了,"CIBC World Markets首席经济分析师Avery Shenfeld说.

这家加拿大银行预计加元兑美元三个月后将处在1.02加元或0.9804美元的水准.

加元/美元CAD=D4最近几周三次涨至0.9843加元或1.0160美元水准(5月初以来最高),因市场冀望美国和欧洲的央行将采取果断行动刺激内部经济成长.

"欧洲出现的情况的确表明,若无政府的投入与刺激,那里的经济将会步履艰难,预计可能至少会有一个国家退出欧元区."National Bank Financial外汇主管Jack Spitz说.该公司预期加元到年底时将走贬至1.04加元.

加拿大最大的贸易伙伴美国仍然显示成长迟滞的迹象,美联储主席贝南克暗示很有可能进一步放宽货币政策,并表示该国的就业市场形势令人"严重关切".

加拿大对全球经济衰退的抵御能力要强于七国集团(G7)的其他国家,且其失业率也低于美国.尽管如此,加拿大作为大宗商品出口国,对全球增长仍然高度敏感.

对加元一个月后汇率水准的预估区间为0.98-1.05加元,一年后的汇率预估范围是0.94-1.12加元.(完)