〔美国债市〕投资者对美国公债前景看法更加悲观--摩根大通

全球债市：知名基金经理人冈德拉克预计，10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透纽约9月5日电---最近一周投资者对美国公债前景的看法更加悲观,即便大多仍然看法中性,此时正值市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)或很快推出新一轮经济刺激举措。
摩根大通证券周三公布的一周美国公债客户调查显示,周二表示对美国公债持偏空立场,即持仓比重低于基准水平的投资者比例,从前一周的4%升至11%.
表示对美国公债持中性立场、即持有美债比例与投资组合基准相同的投资者比例,从上周的75%降至68%.
表示对美国公债持偏多立场,即美债配置比重高于基准水平的投资者比例持平于21%.
投资者愈发臆测美联储会出台另一轮经济刺激计划,因美联储主席贝南克上周五曾表示,降低失业率方面取得的进展过慢,央行将在必要时采取行动提振经济复苏.
市场的猜测主要围绕美联储可能在9月12-13日下次政策会议上宣布购买公债或抵押贷款支持证券,或购买这两类证券的新计划.
摩根大通最新调查中,包括做市商以及对冲基金公司的积极交易客户中,表示其看空公债的投资人比例从前周的零增至15%,他们被视为对美债做投机性押注的投资者.
对公债持中性投资立场的积极交易商比例从85%降至62%,表示其看多公债的投资人比例从15%增至23%.(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰/吴云凌
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