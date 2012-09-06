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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 09:17 BJT

〔台湾股市〕高开,苹果供应商大立光电上涨3%

路透台北9月6日电---台湾股市周四开盘升0.2%,追随其他地区股市的涨势.苹果供应商大立光电(3008.TW)上涨3%,因媒体报导称,该公司8月销售表现为历史上第二月度佳绩.

加权股价指数.TWII开盘上涨15.6点至7,383.04点,上日收低1.1%.

电子类指数.TELI上扬0.2%,营造建材类指数.TCOI攀升0.3%.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超92.14亿台币,连续第三日卖超;上交易日为卖超12.78亿.[ID:nST0548111] (完)

--编译 李春喜;审校 白云

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