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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 09:35 BJT

〔金属期市〕伦铜小跌,投资者等待从ECB会议获悉购债计划细节

路透新加坡9月6日电---伦敦期铜周四小跌,削减昨日涨幅.投资者等待稍晚关键的欧洲央行(ECB)会议,期待看到有关该央行新购债计划的细节.

沪铜小幅高开,追赶伦铜此前涨势.伦铜周三攀抵7月底以来的最高价位7,750美元.

0102GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.4%,报每吨7,706.75美元.

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