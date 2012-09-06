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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 09:49 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶上涨逾3%,至每公斤226.8日圆

路透东京9月6日电--东京期胶周四盘初上涨逾3%,自过去两日重挫3.8%的颓势中反弹.

0135GMT时,交投最热络的东京工业品交易所(TOCOM)指标2月期胶JRUc6上涨6.8日圆至每公斤225.9日圆,稍早曾触及两日高位226.8日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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