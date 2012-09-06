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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 09:43 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货连续第二日下跌,小麦和玉米期货近乎持平

路透悉尼9月6日电---美国大豆期货周四下降逾1%,延续上日跌势,上日创下三周以来最大单日跌幅.美国中西部开始收割且在大豆期货最近触及历史高位后,交易商锁定获利.

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货SU2下降1.03%,至每蒲式耳17.30美元,上日收低1.3%,因该期货在9月4日触及纪录高位17.94-3/4美元后,交易商锁定获利.

11月大豆期货SX2下跌1.07%至每蒲式耳17.28-3/4,周三下降1.17%.

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