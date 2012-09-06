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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 09:55 BJT

〔中国期市〕大连大豆期货下跌2%,因美国大豆期货延续跌势

路透新加坡9月6日电---中国大连大豆期货周四下跌2%,追随美国市场走低.收成压力拖累美国大豆期货连续第二日下降.

0137GMT,主力大连5月大豆期货DSAK3下挫2%至每吨4,923元人民币.芝加哥期货交易所(CBOT)新作大豆期货SX2跌逾1%至每蒲式耳17.28-1/2美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 沈以文

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