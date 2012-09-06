〔中国新债〕国开行下周二将第三轮招标五期总额不超过300亿元固息债

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透上海9月6日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(11日)招标发行共五期,总额不超过300亿元人民币固息金融债,期限包含一年、三年、五年、七年和10年.而各期限品种发行金额则不超过60亿元.
刊登在中国债券信息网的公告称,本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量一般不超过400亿元.
公告还指出,债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.
该期债为国开行今年第38期至42期金融债.具体条款如下:
第38-42期
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 9月11日
一至五年:9:30-10:30
七至10年:9:30-11:10
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
其余: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 9月17日
起息日 9月17日
分销期 9月12日-9月17日
上市日 一年:9月19日;
三年、五年、七年和10年:9月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。