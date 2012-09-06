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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 10:50 BJT

〔中国金融〕穆迪称中国在建立证券化市场方面取得进展

路透9月6日电---评级机构穆迪称中国在建立证券化市场方面取得进展.(完)

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