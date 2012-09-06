〔路透调查〕上周美国原油与油品库存料下降,因受飓风艾萨克影响

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透9月5日电---一项路透调查周三显示,美国上周商业原油和油品库存预计下降,因飓风艾萨克中断了美湾地区的原油生产、进口和精炼活动.
14名受访分析师平均预期,8月31日止当周原油库存将减少530万桶.
所有受访分析师均预期原油与油品库存下降,由于飓风艾萨克迫使近海和沿海石油业务关闭.
"本周库存报告将反映出原油和油品生产中断的影响."Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella表示.
路透基于美国能源资料协会(EIA)的数据计算显示,在8月31日止当周,原油产量共计损失6,743,109桶.
EIA数据显示,在此前的8月24日当周,原油库存意外增加378万桶,当周原油日进口跳增129万桶,至每日946万桶.
分析师平均预计8月31日当周汽油库存下降340万桶.此前一周的汽油库存减少151万桶,至2.0123亿桶.
馏分油库存平均预计下降190万桶,此前一周为增加87.3万桶.
分析师还平均预计,上周炼厂产能利用率下降2.4个百分点至91.2%,因美湾地区产能因飓风艾萨克来袭而被迫关闭.
EIA因劳工节假期而推迟一天,将于周四1500GMT公布库存周报.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。