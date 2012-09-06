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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 10:36 BJT

〔路透调查〕上周美国原油与油品库存料下降,因受飓风艾萨克影响

路透9月5日电---一项路透调查周三显示,美国上周商业原油和油品库存预计下降,因飓风艾萨克中断了美湾地区的原油生产、进口和精炼活动.

14名受访分析师平均预期,8月31日止当周原油库存将减少530万桶.

所有受访分析师均预期原油与油品库存下降,由于飓风艾萨克迫使近海和沿海石油业务关闭.

"本周库存报告将反映出原油和油品生产中断的影响."Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella表示.

路透基于美国能源资料协会(EIA)的数据计算显示,在8月31日止当周,原油产量共计损失6,743,109桶.

EIA数据显示,在此前的8月24日当周,原油库存意外增加378万桶,当周原油日进口跳增129万桶,至每日946万桶.

分析师平均预计8月31日当周汽油库存下降340万桶.此前一周的汽油库存减少151万桶,至2.0123亿桶.

馏分油库存平均预计下降190万桶,此前一周为增加87.3万桶.

分析师还平均预计,上周炼厂产能利用率下降2.4个百分点至91.2%,因美湾地区产能因飓风艾萨克来袭而被迫关闭.

EIA因劳工节假期而推迟一天,将于周四1500GMT公布库存周报.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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