〔路透调查〕英镑兑美元将回吐部分涨幅,但总体持稳

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 英镑兑美元将略微下跌
* 英镑兑欧元料将上涨
路透伦敦9月5日电---周三公布的路透调查显示,英镑料仍普遍走坚,但在今年稍晚被英镑兑美元下滑所打断,因英国央行准备通过其量化宽松计划印出更多钞票.
上周的路透调查称,面对一潭死水般毫无起色的经济,英国央行料将进一步扩增其3,750亿英镑的量化宽松计划,料最终在11月追加500亿英镑的购债额度.[ID:nSB1762582]
据路透本周对60位分析师的调查,但在此期间英镑的前景依然普遍稳定.英镑兑美元GBP=一个月目标价料为1.57,未来六个月和12个月分别为1.55和1.56.
但在本次调查中,12个月英镑汇价预估区间从上月调查的1.44-1.78美元扩阔至1.39-1.82美元,表明分析师认为英镑未来走势的不确定性上升.
"我们预料英国经济依然低迷,因此预计英国央行将祭出更多量化宽松举措.因此英镑将面临一些逆风,"苏格兰皇家银行策略师Melinda Burgess指出.
过去两年英镑兑美元在1.42-1.67区间内交投,但在此之前汇价不太稳定.在2007年11月曾升至2.10美元上方,但在2009年1月的金融危机肆虐之际跌落至1.35美元.
英镑兑美元周三在两周高位1.59附近交投,得益于周二公布的采购经理人指数(PMI)数据显示,英国经济或将持续改善.
英国经济第二季萎缩0.5%,延续首季下滑0.3%和去年第四季萎缩0.3%的颓势,标志着英国在四年内第二次陷入经济衰退.
英镑兑欧元EURGBP=将收复部分失地,一个月期欧元兑英镑报0.7910英镑,六个月和12个月分别报0.7820和0.7830.周三稍早报0.7900.
有关欧洲央行(ECB)将很快采取措施化解欧债危机的憧憬,令英镑获得支撑.外界普遍预期欧洲央行在周四会议上将宣布购债计划,以压低西班牙和意大利的举债成本.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。