〔路透调查〕英镑兑美元将回吐部分涨幅,但总体持稳

* 英镑兑美元将略微下跌

* 英镑兑欧元料将上涨

路透伦敦9月5日电---周三公布的路透调查显示,英镑料仍普遍走坚,但在今年稍晚被英镑兑美元下滑所打断,因英国央行准备通过其量化宽松计划印出更多钞票.

上周的路透调查称,面对一潭死水般毫无起色的经济,英国央行料将进一步扩增其3,750亿英镑的量化宽松计划,料最终在11月追加500亿英镑的购债额度.[ID:nSB1762582]

据路透本周对60位分析师的调查,但在此期间英镑的前景依然普遍稳定.英镑兑美元GBP=一个月目标价料为1.57,未来六个月和12个月分别为1.55和1.56.

但在本次调查中,12个月英镑汇价预估区间从上月调查的1.44-1.78美元扩阔至1.39-1.82美元,表明分析师认为英镑未来走势的不确定性上升.

"我们预料英国经济依然低迷,因此预计英国央行将祭出更多量化宽松举措.因此英镑将面临一些逆风,"苏格兰皇家银行策略师Melinda Burgess指出.

过去两年英镑兑美元在1.42-1.67区间内交投,但在此之前汇价不太稳定.在2007年11月曾升至2.10美元上方,但在2009年1月的金融危机肆虐之际跌落至1.35美元.

英镑兑美元周三在两周高位1.59附近交投,得益于周二公布的采购经理人指数(PMI)数据显示,英国经济或将持续改善.

英国经济第二季萎缩0.5%,延续首季下滑0.3%和去年第四季萎缩0.3%的颓势,标志着英国在四年内第二次陷入经济衰退.

英镑兑欧元EURGBP=将收复部分失地,一个月期欧元兑英镑报0.7910英镑,六个月和12个月分别报0.7820和0.7830.周三稍早报0.7900.

有关欧洲央行(ECB)将很快采取措施化解欧债危机的憧憬,令英镑获得支撑.外界普遍预期欧洲央行在周四会议上将宣布购债计划,以压低西班牙和意大利的举债成本.(完)