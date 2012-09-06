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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 10:49 BJT

〔日本个股〕丰田计划到2015年在中国的年销量最高达180万辆--高层

路透成都9月6日电---丰田汽车(7203.T)执行副总裁酒井敦周四称,该公司计划到2015年在中国市场的年销量最高达到180万辆.

酒井敦在成都的一场会议上做上述表示.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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