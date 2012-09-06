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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 11:01 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元上涨,受澳洲失业率意外下降推动

路透惠灵顿/悉尼9月6日电---澳元和新西兰元周四上涨,此前公布的澳洲失业率意外下降,引发一波空头回补.

澳元兑美元AUD=D4涨至1.0222,盘初报1.0195,此前公布的数据显示,8月经季节调整失业率为5.1%,调查预估为5.3%.澳元稍早曾一度触及两个月低点1.0165.

其他数据指向就业市场疲弱.8月经季节调整的就业人口减少0.88万人,路透调查预估为增加0.5万人,市场原预期报告会更疲弱,数据出炉后不得不回补空头部位.

新西兰元兑美元NZD=D4略涨至0.7961,盘初报0.7952,之前在海外市场曾创下六周新低0.7916.

新西兰元近期的支撑位在0.7885附近,为7月26日所及低点,再下档支撑为0.7810.新西兰元在近期大幅下滑后终走强.(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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