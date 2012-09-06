〔澳新汇市〕澳元和新西兰元上涨,受澳洲失业率意外下降推动

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透惠灵顿/悉尼9月6日电---澳元和新西兰元周四上涨,此前公布的澳洲失业率意外下降,引发一波空头回补.
澳元兑美元AUD=D4涨至1.0222,盘初报1.0195,此前公布的数据显示,8月经季节调整失业率为5.1%,调查预估为5.3%.澳元稍早曾一度触及两个月低点1.0165.
其他数据指向就业市场疲弱.8月经季节调整的就业人口减少0.88万人,路透调查预估为增加0.5万人,市场原预期报告会更疲弱,数据出炉后不得不回补空头部位.
新西兰元兑美元NZD=D4略涨至0.7961,盘初报0.7952,之前在海外市场曾创下六周新低0.7916.
新西兰元近期的支撑位在0.7885附近,为7月26日所及低点,再下档支撑为0.7810.新西兰元在近期大幅下滑后终走强.(完)
--编译 孙茉莉;审校 吴云凌
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。