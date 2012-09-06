〔中国债市动态〕七天逆回购利率下行牵引IRS略走低,现券则持稳

路透上海9月6日电---在资金面未有明显变化情况下,中国银行间债市周四早盘现券市场走势较为平稳,并未因公开市场七天逆回购利率的下行而产生大的波动.不过将其作为交易基准的利率互换(IRS)市场来说,则在对未来回购利率可能继续下跌的预期支撑下,走低2-3个基点(bp).

中国央行公开市场今日进行了总额400亿元人民币的逆回购操作,备受关注的七天期品种中标利率打破两周来稳势,下降5个基点(bp)至3.35%,14天品种则持平在3.50%.[CN/MMTCN]

上海一银行交易员称,目前市场资金面未发生大的变化,因此现券走势较为平稳.但对于受回购利率走势预期较大的利率互换市场来说,则有3个bp左右的下行.

他解释说,本周此前资金市场七天期质押式回购利率波动剧烈,显示机构间对该价格定位分歧明显.作为近期资金利率重要参考指标的公开市场同期逆回购利率下行,强化机构对未来资金利率走低的预期.

本周一至周三,七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率出现深幅V型反转.周二一度跌至2.5%附近低位,但目前已恢复到接近同期逆回购利率的3.40%附近水平.

另外,因受非市场因素影响较大的自行招标的广东省地方政府债结果,亦基本未影响现券.

业内人士周四透露,中国广东省政府稍早招标发行的五年期地方债,中标利率为3.21%;同时发行的七年期品种中标利率为3.40%.[ID:nSB1761572]

剩余期限约一年的央票1101079券最新成交tCN1001079=CFXS在2.8550%,接近上日尾盘;剩余期限约9.7年的国债120009券最新成交tCN120009=CFXS在3.3797%,上日尾盘为3.3754%.(完)