〔中国债市动态〕七天逆回购利率下行牵引IRS略走低,现券则持稳

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透上海9月6日电---在资金面未有明显变化情况下,中国银行间债市周四早盘现券市场走势较为平稳,并未因公开市场七天逆回购利率的下行而产生大的波动.不过将其作为交易基准的利率互换(IRS)市场来说,则在对未来回购利率可能继续下跌的预期支撑下,走低2-3个基点(bp).
中国央行公开市场今日进行了总额400亿元人民币的逆回购操作,备受关注的七天期品种中标利率打破两周来稳势,下降5个基点(bp)至3.35%,14天品种则持平在3.50%.[CN/MMTCN]
上海一银行交易员称,目前市场资金面未发生大的变化,因此现券走势较为平稳.但对于受回购利率走势预期较大的利率互换市场来说,则有3个bp左右的下行.
他解释说,本周此前资金市场七天期质押式回购利率波动剧烈,显示机构间对该价格定位分歧明显.作为近期资金利率重要参考指标的公开市场同期逆回购利率下行,强化机构对未来资金利率走低的预期.
本周一至周三,七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率出现深幅V型反转.周二一度跌至2.5%附近低位,但目前已恢复到接近同期逆回购利率的3.40%附近水平.
另外,因受非市场因素影响较大的自行招标的广东省地方政府债结果,亦基本未影响现券.
业内人士周四透露,中国广东省政府稍早招标发行的五年期地方债,中标利率为3.21%;同时发行的七年期品种中标利率为3.40%.[ID:nSB1761572]
剩余期限约一年的央票1101079券最新成交tCN1001079=CFXS在2.8550%,接近上日尾盘;剩余期限约9.7年的国债120009券最新成交tCN120009=CFXS在3.3797%,上日尾盘为3.3754%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。