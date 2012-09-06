更正:〔东京汇市〕欧元在近两个月高点徘徊,心系欧央行会议决定

(更正:因译文有误,内文第三段改为..."欧元"触及高位1.2621,非"澳元")

* 市场等待欧洲央行采取危机应对措施

* 欧元在上扬后持坚

* 欧央行准备在新购债计划中,放弃在所购公债中拥有优先偿还债权人地位的条款

* 澳元在就业数据公布后自八周低点反弹

路透悉尼9月6日电---欧元周四在亚洲市场持坚逼近两个月高点,隔夜曾大幅上扬,因对欧洲央行(ECB)将宣布缓解受困欧元区国家融资困境计划的期望重现.

现在所有的焦点都集中在1145GMT的欧央行政策声明,以及欧央行总裁德拉吉在1230GMT的记者会,市场人士盼望欧央行买债计划的细节.

欧元EUR=触及高位1.2621美元,接近8月31日在1.2638附近所及的两个月高点,较7月24日低点1.2042已反弹近5%.

若升穿1.2638将为重新测试1.2765/75铺路,后者为2月到7月间跌势的50%回档位,不过一些市场人士对会议结果令人失望的可能保持警惕.

"我不确定单靠欧洲央行的措施是否能带动欧元进一步升离目前水平,归根到底最重要的还是财政统一,"三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称.

欧元攀升恰逢欧元区官员透露的一些消息令市场益发预期,欧洲央行总裁德拉吉将竭力兑现其"不惜任何代价"挽救欧元区的誓言.

欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.[ID:nSB1762306]

彭博周三也报导称,欧洲央行或将无限额购买政府债券,不过消息人士对路透表示,无限额购买的可能性不大,因为央行希望留下一些回旋的余地.

法国兴业银行策略师Sebastien Galy表示,若欧元延续升势迈向1.2765,那么他会预期欧元将回落向1.21.

"已有很多乐观看法被市场所消化,因此考虑到全球风险,现在开始建立一些美元多仓防备策略性回调可能是明智之举,"他说.

欧元上涨推动美元指数.DXY回落至81.782,接近上周五触及的三个半月低位80.964.

美元兑日圆JPY=报78.42,略低于周三高位78.54,但仍位于78.50左右的常见区间内.

在一波空头回补操作提振下,澳元从八周新低反弹,此前数据显示澳洲失业率意外下降,尽管其他数据表明就业市场疲弱.

澳元兑美元AUD=D4报1.0210,此前曾跌至低点约1.0165.

澳元自8月初触及高点1.0615以来,已跌去超过0.04美元,因市场越发看空澳洲最大的出口市场--中国.

澳洲央行甚至在近期对中国的经济前景也不再信心满满,市场预期央行最快将于下月降息的机率增大.

纽约 当日 今年来 2011年

0346GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2608 1.2599 +0.07 -2.60 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.37 78.37 +0.00 +1.86 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.82 98.78 +0.04 -0.75 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9560 0.9550 +0.10 +1.96 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5904 1.5899 +0.03 +2.38 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9909 0.9902 +0.07 -2.79 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0220 1.0190 +0.29 -0.05 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7958 0.7937 +0.26 +2.24 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.090 79.840 +0.31 +1.84 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.380 62.270 +0.18 +4.26 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.64 124.64 +0.00 +4.28 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2823 1.2808 +0.12 -2.31 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 王兴亚/吴云凌/孙茉莉

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