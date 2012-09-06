〔新债招标〕中国年内第二单自主地方债续受热捧,本地机构大力支持(更新版)

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
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* 五年地方债利率3.21%,七年期3.4%
* 认购倍数均在2.5倍以上,需求火热
* 本地机构大力支持
* 存在非市场化行为
路透北京9月6日电---中国广东省政府周四招标发行今年第二单自主发行地方债,在本地机构的大力支持下,继续延续此前上海地方债受到热捧的场面.两支债中标利率与上海地方债招标结果未有过大偏离,但五年期利率却明显低于最新财政部代理发行的地方债品种.
业内人士周四透露,中国广东省政府稍早招标发行的五年期地方债,中标利率为3.21%;同时发行的七年期品种中标利率为3.40%.他们并透露,该期新债认购倍数分别为2.62倍和2.51倍.
交易人士指出,自主地方债招标本就存在非市场化因素,加之此前首单自主招标结果已经尘埃落定,机构投标时难免将此前结果作为一个参照式标杆.
"地方债这种招标(存在)非市场化行为,(该期新债)比照着上海债,所以发出来和上海债应该差不多,"一位参与该期新债投标的华南一券商交易员表示.
上海市政府8月末招标发行了今年首单自主地方债,其中五年期中标利率3.25%;七年期3.39%.投标倍数分别约为2.2倍、2.1倍.但8月财政部代理发行的第八期五年期地方债中标利率则达3.38%,认购倍数1.35.
此外,对于该期新债的投资价值,上述交易员指出,考虑地方债流动性一般都不佳,即使这期新债比当前二级市场同期限国债有所溢价,但溢价幅度并不算高.
中国固息地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>中,五年及七年期品种上日分别报在3.4262%、3.5578%;而同期限国债到期收益率<0#IFTBYBMK=>报3.0762%、3.2778%.
广东省本次地方债招标,为今年地方政府自主发行第二单,发行规模86亿元人民币,五年和七年期品种各半.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率,按年付息.
今年以来,财政部已代理发行了八期,总额共计1,795亿元的地方政府债,期限含三年和五年.
财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306](完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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