〔新债招标〕中国年内第二单自主地方债续受热捧,本地机构大力支持(更新版)

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* 五年地方债利率3.21%,七年期3.4%

* 认购倍数均在2.5倍以上,需求火热

* 本地机构大力支持

* 存在非市场化行为

路透北京9月6日电---中国广东省政府周四招标发行今年第二单自主发行地方债,在本地机构的大力支持下,继续延续此前上海地方债受到热捧的场面.两支债中标利率与上海地方债招标结果未有过大偏离,但五年期利率却明显低于最新财政部代理发行的地方债品种.

业内人士周四透露,中国广东省政府稍早招标发行的五年期地方债,中标利率为3.21%;同时发行的七年期品种中标利率为3.40%.他们并透露,该期新债认购倍数分别为2.62倍和2.51倍.

交易人士指出,自主地方债招标本就存在非市场化因素,加之此前首单自主招标结果已经尘埃落定,机构投标时难免将此前结果作为一个参照式标杆.

"地方债这种招标(存在)非市场化行为,(该期新债)比照着上海债,所以发出来和上海债应该差不多,"一位参与该期新债投标的华南一券商交易员表示.

上海市政府8月末招标发行了今年首单自主地方债,其中五年期中标利率3.25%;七年期3.39%.投标倍数分别约为2.2倍、2.1倍.但8月财政部代理发行的第八期五年期地方债中标利率则达3.38%,认购倍数1.35.

此外,对于该期新债的投资价值,上述交易员指出,考虑地方债流动性一般都不佳,即使这期新债比当前二级市场同期限国债有所溢价,但溢价幅度并不算高.

中国固息地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>中,五年及七年期品种上日分别报在3.4262%、3.5578%;而同期限国债到期收益率<0#IFTBYBMK=>报3.0762%、3.2778%.

广东省本次地方债招标,为今年地方政府自主发行第二单,发行规模86亿元人民币,五年和七年期品种各半.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率,按年付息.

今年以来,财政部已代理发行了八期,总额共计1,795亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306](完)