〔中国贸易〕稳定和引导大宗商品进口,适度扩大消费品进口--商务部官员

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透北京9月6日电---中国商务部对外贸易司司长王受文周四表示,尽管今年外贸增幅有所回落,但消费品进口明显扩大是一个亮点.中国将进一步加强进口,稳定和引导大宗商品进口,适度扩大消费品进口.
他在北京一个论坛上指出,虽然前七个月进口只保持一位数的增幅,但消费品进口的增幅却达二位数.中国明确提出扩大进口统筹国际国内两个市场,积极进口先进技术设备和关键零部件,并进一步优化进口结构,积极扩大新型技术设备,关键主机和能源原材料进口.
"我们呼吁欧美发达国家进一步放宽对中国实施的技术出口限制,这些都是欧美有竞争力的产品,...中国要扩大从发达国家的产品进口,也要增加从发展中国家商品进口."王受文称.
据海关统计,今年1-7月,中国进出口总值21,683.7亿美元,比去年同期增长7.1%.其中,出口11,312.4亿美元,增长7.8%;进口10,371.3亿美元,增长6.4%;贸易顺差941.1亿美元.
今年5月,国务院发布关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见称,在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模.
意见称,将调整部分商品进口关税,从财税方面支持进口.根据国内经济发展需要,以暂定税率的方式,降低部分能源原材料的进口关税,适当降低部分与人民群众生活密切相关的生活用品进口关税,适时调整部分先进技术设备、关键零部件进口关税,重点降低初级能源原材料及战略性新兴产业所需的国内不能生产或性能不能满足需要的关键零部件的进口关税.
去年中国货物进口规模达1.74万亿美元,已成为世界第二大进口国.商务部预计,"十二五"(2011-2015年)期间中国货物总进口规模将超过8万亿美元,成为全球最大进口国.(完)
--发稿 沈燕/王兰; 审校 张喜良
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。