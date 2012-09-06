〔路透调查〕瑞典和挪威克朗料保持坚挺,因两国经济表现出色

* 瑞典克朗兑欧元和美元料微跌

* 挪威克朗持稳

* 瑞典预计将降息.挪威料先维持稳定,然后升息

路透奥斯陆/斯德哥尔摩9月5日电---周三公布的路透调查结果显示,瑞典经济下半年走软,将限制克朗的快速涨势,但对于担心欧元情势的投资者来说,瑞典克朗与挪威克朗仍将相对安全.

瑞典与挪威经济今年都强劲成长,与欧元区国家形成鲜明对比.他们的出色表现支撑了利率,并推动其货币兑欧元EURNOK=D2 EURSEK=D4升至多年高点.

但未来12个月二者的走势可能略有分化,瑞典经济放缓,瑞典克朗走软.而石油丰富的挪威则继续稳步前行,支撑其货币.

挪威央行8月末维持指标利率于1.5%不变,预计明年上半年将收紧政策.

但市场普遍预期瑞典央行今年降息,最快可能在周四.

瑞典8月制造业采购经理人指数(PMI)显示该国制造业活动降到三年低点,显示首道疲弱迹象,与瑞士类似.

PMI数据公布后,瑞典克朗大幅下跌,周三兑欧元约报8.45,脱离8月触及的8.18左右的12年高位.

"对于下半年经济成长情况有一些担忧,PMI数据增强了这种不确定性,"Nordea的分析师Torbjorn Isaksson表示.

但瑞典克朗的跌势不太可能很严重.

预计瑞典经济仍然强于欧元区中的多数国家.该国AAA的信用状况也继续吸引寻求避险的投资者,将限制降息对于瑞典克朗的影响.

分析师称,如果瑞典央行周四维持利率不变,而欧洲央行(ECB)降息,则瑞典克朗甚至可能恢复最近兑欧元的上涨趋势.

有些分析师预计瑞典克朗兑欧元甚至可能突破纪录高位,升逾8.00.

瑞典克朗兑美元SEK=12个月后料从当前的6.73跌至7.04.

周三挪威克朗兑欧元报7.31,距离2003年初以来的最强水准不远.挪威克朗兑美元NOK=报5.82.

由于经济繁荣,房屋市场面临过热风险,挪威央行会有升息倾向.最近的调查显示,分析师预期目前为1.5%的指标利率明年春季可能升至1.75%,明年6月前可能在1.75%-2.00%.

挪威克朗兑欧元三个月和一年后均料为7.3,兑美元料分别走软至5.895和6.04.

预估中值显示,瑞典克朗兑欧元三个月和一年后料分别为8.36和8.50.(完)