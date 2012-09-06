〔中国货币市场〕早盘流动性"紧平衡",七天利率未跟随逆回购利率下跌

路透上海9月6日电---中国银行间市场周四早盘流动性较前收紧,逆回购发行量减少和月初银行走款所致.七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS仍维持在3.40%附近,未跟随逆回购利率走跌.而14天品种利率反弹到逆回购利率附近.

交易员表示,今日市况可以用"紧平衡"来形容,除逆回购减量发行及月初银行走款因素外,隔夜和七天回购利率利差扩大至高位区间也是抑制流动性的因素,即:拆出隔夜资金收益过低,抑制借出行积极性;而七天资金成本过高,打消借入行意愿.

"七天在3.4附近很不好出,大家都奔着隔夜借,但隔夜利率涨不上来,有钱的机构也不愿意出."北京一银行交易员称.

北京时间11:28,七天期质押式回购加权利率N7DRP=CFXS最新成交价报3.3991%,隔夜品种报2.1391%,两者相差126点(bp).

隔夜质押式回购CN1DRP=CFXS全日加权利率七天期点差的最近高点为1月30日的近150bp.据路透统计,近一年以来,隔夜和七天加权回购利率点差在40-80bp区间较为集中.

上述交易员指出,市场目前较为认同,如流动性急剧紧张,央行不会"坐视不理",因此在自身头寸可应付的前提下,倾向配置滚动配置短期限资金,以节省成本.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行400亿元人民币逆回购操作,期限包括七天和14天.而央行在本周二分别操作了总额为950亿元的七天和14天逆回购操作.

在今日操作中七天品种中标利率较前下跌5个点至3.35%,而14天品种持平于3.50%.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼520亿元.[CN/CN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1404 2.1548 -1.44 3,133.25

七天CN7DRP=CFXS 3.3995 3.4275 -2.80 297.86

14天CN14DRP=CFXS 3.4957 3.2429 25.28 99.62

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.1430 2.1575 -1.45 810.12

七天CHICNY7D=CFXS 3.4420 3.4580 -1.60 37.00

==============================================================================(完)