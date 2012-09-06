〔中欧贸易〕中国商务部称就欧盟对华光伏电池反倾销立案"深表遗憾"

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透北京9月6日电---针对欧盟委员会对中国光伏电池发起反倾销调查一事,中国商务部新闻发言人沈丹阳周四称,尽管中方多次呼吁通过磋商合作化解光伏产品贸易摩擦,但欧盟委员会仍执意发起反倾销调查,中方对此深表遗憾.
刊登在商务部网站上的新闻稿称,限制中国光伏电池产品不仅伤害中欧双方产业的利益,也将破坏全球光伏产业和清洁能源的健康发展.
沈丹阳称,金融危机以来,世界经济复苏滞缓,各国光伏产业都出现了企业经营困难,破产倒闭等现象,中国也不例外.而全球光伏产业发展已形成"你中有我、我中有你"的格局,中欧光伏产业更是一种相互依存、互利合作关系.
中方呼吁欧方能从中欧经贸合作的大局出发,认真考虑中方的立场和建议,通过磋商合作解决光伏产品贸易摩擦.(完)
更多细节,请点选商务部网站(www.mofcom.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。