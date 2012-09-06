《国际主要央行公开市场操作一览》--9月6日

路透上海9月6日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/5 买入公债 47.37 11/15/2020 - 08/15/2022

9/4 买入公债 46.43 09/30/2018 - 08/15/2020

9/4 买入公债 18.10 02/15/2036 - 08/15/2042

8/30 买入公债 18.33 02/15/2036 - 08/15/2042

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.他的严厉措辞短暂提振美股,但分析师对于联储是否将在9月会议上推出新一轮债券购买政策仍看法不一.

贝南克称,美联储必须权衡出台进一步货币刺激政策的代价和收益,但他暗示这些代价也许值得付出.[ID:nSB1755808]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/5 七天期反向交易 22.17亿美元 0.63%(固定利率)

9/4 七天期反向交易 1,263.34 0.75%(固定利率)

9/4 七天期定期存款 -2,090.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--有消息人士称,德国总理梅克尔承诺在围绕欧洲央行角色的争论中支持德央行总裁魏德曼.该消息人士参加了梅克尔与德国主要保守派人士的会议.魏德曼反对欧洲央行购买区内公债,称该计划不能取代经济改革.德国画报上周报导称,魏德曼以辞职为要挟反对该计划,但被德国政府劝阻.[ID:nSB1762440]

--欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.欧洲央行总裁德拉吉将在周四政策会议结束后,公布这项计划的更多细节.[ID:nSB1762306]

--欧洲央行(ECB)执委科尔表示,ECB在主权债市场上购债并须设定严格的条件."我们正在研究干预债市的可能性,是在短债市场,但要设定严格的条件,"科尔表示."在我看来,这意味着向欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)发出在债市一级市场上提供支持的请求".[ID:nSB1755168]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 33,520

上周三 36,860

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当期变化 -3,340

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示,央行必须在必要时采取审慎而大胆的政策,暗示若经济复苏前景受到威胁,央行准备进一步宽松货币政策.宫尾亦警告风险升高,例如全球经济成长放缓及日圆升值,并称出口及产出或许无法及时回温,确保日本经济复苏无虞.[ID:nSB1760798]

--日本央行总裁白川方明周四表示,日本央行不会出于货币化公共债务的目的而买入政府公债,而央行买入国外债券等同于干预汇市,而根据当前法律这是政府的职责;他并提到日本经济将恢复复苏,但关键在于国内需求持坚的同时海外增长是否能加速.[ID:nSB1763474]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,328.6亿台币存单,相较存单到期金额3,653.5亿,存单发行余额减324.9亿.[ID:nST0547883]

--台湾央行周二公布,当日共发行398亿台币存单,相较存单到期金额63.6亿,存单发行余额增334.4亿.[ID:nST0547515]

--台湾央行周一公布,当日共发行2,699.5亿台币存单,相较存单到期金额2,367亿,存单发行余额增332.5亿.[ID:nST0546885](完)

--整理 李宏薇; 审校 丁淑琴

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]