〔中国货币市场〕七天回购利率早盘持稳,受逆回购利率下跌影响较小(更新版)

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月6日电---中国银行间市场周四早盘流动性呈现"紧平衡".尽管公开市场七天期逆回购利率打破两周来稳势走跌,但对七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS影响较小,其仍维持在约3.40%水平;而14天品种利率则反弹到同期限逆回购利率附近.
交易员表示,除今日逆回购减量操作,及月初银行存款流失等原因外,隔夜和七天回购利率利差扩大至高位区间也是抑制流动性的因素,即:拆出隔夜资金收益过低,抑制借出行积极性;而七天资金成本过高,打消借入行意愿.
"七天在3.4附近很不好出,大家都奔着隔夜借,但隔夜利率涨不上来,有钱的机构也不愿意出."北京一银行交易员称.
北京时间12:21,七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报3.4002%,隔夜品种报2.1404%,两者相差126基点(bp).
据路透统计,近一年以来,隔夜和七天加权回购利率点差在40-80bp区间较为集中.
上述交易员指出,市场目前较为认同,如流动性急剧紧张,央行不会"坐视不理",因此在自身头寸可应付的前提下,倾向配置滚动配置短期限资金,以节省成本.
中国央行公开市场今日进行了总额400亿元人民币的逆回购操作,备受关注的七天期品种中标利率打破两周来稳势,下降5个基点(bp)至3.35%,14天品种则持平在3.50%.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1404 2.1548 -1.44 3,297.27
七天CN7DRP=CFXS 3.4002 3.4275 -2.73 328.36
14天CN14DRP=CFXS 3.4959 3.2429 25.3 104.97
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.1421 2.1575 -1.54 900.12
七天CHICNY7D=CFXS 3.4431 3.4580 -1.49 42.50
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9300 1.9500 198.00 455.50
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4500 2.2100 24.00 76.79
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.6000 2.7000 -10.00 0.88
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.1400 2.1800 -4.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4360 3.4270 0.90 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4900 3.1900 30.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.1237 2.1375 -1.38 --
七天SHICNYSWD= 3.4017 3.4275 -2.58 --
三个月SHICNY3MD= 3.6365 3.6397 -0.32 --
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯/张喜良
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。