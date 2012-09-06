〔中国货币市场〕七天回购利率早盘持稳,受逆回购利率下跌影响较小(更新版)

(上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月6日电---中国银行间市场周四早盘流动性呈现"紧平衡".尽管公开市场七天期逆回购利率打破两周来稳势走跌,但对七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS影响较小,其仍维持在约3.40%水平;而14天品种利率则反弹到同期限逆回购利率附近.

交易员表示,除今日逆回购减量操作,及月初银行存款流失等原因外,隔夜和七天回购利率利差扩大至高位区间也是抑制流动性的因素,即:拆出隔夜资金收益过低,抑制借出行积极性;而七天资金成本过高,打消借入行意愿.

"七天在3.4附近很不好出,大家都奔着隔夜借,但隔夜利率涨不上来,有钱的机构也不愿意出."北京一银行交易员称.

北京时间12:21,七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报3.4002%,隔夜品种报2.1404%,两者相差126基点(bp).

据路透统计,近一年以来,隔夜和七天加权回购利率点差在40-80bp区间较为集中.

上述交易员指出,市场目前较为认同,如流动性急剧紧张,央行不会"坐视不理",因此在自身头寸可应付的前提下,倾向配置滚动配置短期限资金,以节省成本.

中国央行公开市场今日进行了总额400亿元人民币的逆回购操作,备受关注的七天期品种中标利率打破两周来稳势,下降5个基点(bp)至3.35%,14天品种则持平在3.50%.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1404 2.1548 -1.44 3,297.27

七天CN7DRP=CFXS 3.4002 3.4275 -2.73 328.36

14天CN14DRP=CFXS 3.4959 3.2429 25.3 104.97

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.1421 2.1575 -1.54 900.12

七天CHICNY7D=CFXS 3.4431 3.4580 -1.49 42.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9300 1.9500 198.00 455.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4500 2.2100 24.00 76.79

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.6000 2.7000 -10.00 0.88

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.1400 2.1800 -4.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4360 3.4270 0.90 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4900 3.1900 30.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.1237 2.1375 -1.38 --

七天SHICNYSWD= 3.4017 3.4275 -2.58 --

三个月SHICNY3MD= 3.6365 3.6397 -0.32 --

==============================================================================(完)