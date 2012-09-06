〔中国汇市〕人民币早盘交投清淡中微升,静候欧央行政策声明提供指引

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 人民币早盘小幅走升
* 客盘均衡交易清淡
* 市场静候欧洲央行采取危机应对措施提供指引
* 短期料在6.35附近波动
路透北京9月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅走升,隔夜欧元普涨带动人民币中间价上升,但日间客盘相对均衡,即期价格保持窄幅波动,市场在清淡交投中静候稍后欧洲央行会议的结果.
华南某行交易员称,早盘有一点购汇,但还是比较均衡,市场在前几天大上大下后目前相对稳定.预计短期会在6.35附近波动.
他并称,市场目前正在等候欧元动向,今天晚些时候欧洲央行政策声明将会提供指引.近一段时间市场明显随美元指数移动,同时美元又主要受欧元的波动影响.
目前所有的焦点都集中在1145GMT的欧央行政策声明,以及欧央行总裁德拉吉在1230GMT的记者会,市场人士盼望欧央行买债计划的细节.
欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.[ID:nSB1762306]
北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.3459元,上日收报6.3492元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3439元,上日中间价为6.3460元.
7月20日人民币日间波动幅触及1%上限之后,央行中间价中枢向贬值方向移动,而现汇则出现升值,令日间波动幅度日益趋窄.本周间即期价格已明显与中间价合拢.
就此上海某行交易员认为,央行将中间价往贬值方向移动,显示政府可以接受人民币出现一定贬值,但7月前出现的一波贬值令之前积累的结汇需求逐步释放,市场力量使现汇出现一定升值.
"目前市场还是缺乏方向.我判断9月间随着欧美政策的明朗,人民币走势也会出现明显趋势,究竟是继续升值,还是出现转折,都要看美元欧元接下来的走势."他表示.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4398/28,上日尾盘为6.4370.
北京时间12:22,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3468/08元,上一交易日尾盘报6.3500元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。