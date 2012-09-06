〔路透调查〕南非兰特/美元料在未来12个月内反弹

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透约翰内斯堡9月5日电---路透调查显示,南非兰特兑美元料在未来12个月反弹,因美国联邦储备理事会(美联储, FED)和欧洲央行(ECB)将推出举措提振各自的经济,市场对风险资产的胃纳会随之上升.
本周对30位分析师和策略师的调查结果显示,兰特兑美元ZAR=D3料在一个月内涨至8.30,六个月内涨到8.03,12个月内预计升至8.00,约走高5%左右.
本月分析师预估区间较宽,有人预计未来12个月兰特/美元可能最高升至7.102,也有人认为最低或降至9.2.
"我们预计中期内美元将会走弱..."汇丰策略师Murat Toprak表示.
投资者押注美联储将很快释出新一轮货币刺激政策.主席贝南克已承诺,联储将在必要时出手帮助经济复苏.
此前实施的宽松政策,令部分资金涌入风险资产,其中包括兰特这样的新兴市场货币.
欧洲方面,投资者预计欧洲央行将在周四公布用来压低西班牙和意大利借贷成本的买债计划的细节.
根据最新Reuters Econometer,南非今年国内生产总值(GDP)成长率料在2.5%.同时通胀温和,该国低利率维持时间料高于此前预期.南非利率现正处于40年低位.
兰特年内受到全球经济忧虑的压力,跌幅已达约4%,但投资者眼下认为兰特将在中期走强.
"我们的观点是...从估值的角度来说,兰特是一种具有吸引力的货币.它的贬值程度已过高."Toprak补充道.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。