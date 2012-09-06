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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 12:40 BJT

〔路透调查〕南非兰特/美元料在未来12个月内反弹

路透约翰内斯堡9月5日电---路透调查显示,南非兰特兑美元料在未来12个月反弹,因美国联邦储备理事会(美联储, FED)和欧洲央行(ECB)将推出举措提振各自的经济,市场对风险资产的胃纳会随之上升.

本周对30位分析师和策略师的调查结果显示,兰特兑美元ZAR=D3料在一个月内涨至8.30,六个月内涨到8.03,12个月内预计升至8.00,约走高5%左右.

本月分析师预估区间较宽,有人预计未来12个月兰特/美元可能最高升至7.102,也有人认为最低或降至9.2.

"我们预计中期内美元将会走弱..."汇丰策略师Murat Toprak表示.

投资者押注美联储将很快释出新一轮货币刺激政策.主席贝南克已承诺,联储将在必要时出手帮助经济复苏.

此前实施的宽松政策,令部分资金涌入风险资产,其中包括兰特这样的新兴市场货币.

欧洲方面,投资者预计欧洲央行将在周四公布用来压低西班牙和意大利借贷成本的买债计划的细节.

根据最新Reuters Econometer,南非今年国内生产总值(GDP)成长率料在2.5%.同时通胀温和,该国低利率维持时间料高于此前预期.南非利率现正处于40年低位.

兰特年内受到全球经济忧虑的压力,跌幅已达约4%,但投资者眼下认为兰特将在中期走强.

"我们的观点是...从估值的角度来说,兰特是一种具有吸引力的货币.它的贬值程度已过高."Toprak补充道.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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