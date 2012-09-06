〔中国债市〕人民币利率互换变动不大,七天逆回购利率下跌但资金面淡定

路透上海9月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周四先抑后仰,但波幅有限.央行公开市场七天期逆回购利率的下调,支撑回购利率可能续跌的预期,一度引导IRS报价小降2-3个基点(bp).不过,同期限资金利率全天反应异常淡定,午后IRS报价还是收回跌幅.

本周央行先后下调14天及七天期逆回购利率定价,以增强投资者对资金面信心.不过,上海一交易员表示,既然央行将七天期逆回购定位在3.35%的水平,银行间同期资金价格也不会有太大偏离.周二七天期回购利率悬崖式下跌显然是不可持续的,而IRS短期内也难有大波动.

"早晨下了一波,下午又回来.央行逆回购(利率下跌),但资金面表现并不突出."他指出.

银行间市场周四流动性呈现"紧平衡".尽管公开市场七天期逆回购利率打破两周来稳势走跌,但对七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS影响较小,其仍维持在约3.40%水平;而14天品种利率则反弹到同期限逆回购利率附近.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2100/3.3275 2.9740/3.0680 2.9440/3.0400 2.9440/3.0400 2.9625/3.2100

周三 3.1840/3.3200 2.9750/3.0633 2.9517/3.0467 2.9483/3.0467 2.9580/3.1840

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变动 +0.0260/+0.0075 -0.0010/+0.0047 -0.0077/-0.0067 -0.0043/-0.0067 +0.0045/0.0260

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)