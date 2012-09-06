更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元摆脱低位,受惠于澳洲失业率意外下降

(更正:因译文有误,内文第二段应改为...澳元兑美元"一个月来"仍下跌逾4%,非"本月")

路透惠灵顿/悉尼9月6日电---澳元和新西兰元周四普遍收复部分失地,近日曾大跌.澳洲失业率意外下滑引发一波空头回补,提振澳元和新西兰元反弹.

澳元兑美元AUD=D4一度上探1.0227美元,盘初报1.0195,且曾触及两个月新低1.0165.然而澳元兑美元一个月来仍下跌逾4%,受累于大宗商品价格下降及中国经济放缓的担忧.

此前澳洲公布的数据显示,8月失业率降至5.1%,分析师预估为升至5.3%,即便其他数据表明劳动力市场疲软.该数据提振澳元反弹.

澳洲就业数据细节及相关评论,请点击[ID:nSB1762870][ID:nSB1763094]

"市场可能预计结果会更糟...他们最近相当悲观."苏格兰皇家银行驻新加坡策略师Greg Gibbs称.

澳元兑美元最新报1.0221,首道阻力在1.0225/30,支撑位于1.0140.

在此同时,市场已削减10月降息的预期,银行间利率期货<0#YIB:>反映下个月澳洲央行采取行动的机率为50%,低于就业数据公布前的66%.不过分析师表示,该结果可能是报告公布后的市场直觉反应.

"以就业数据来看,澳元的涨势让人有点费解,风险在于,一旦尘埃落定,风险资产的涨势可能为时不久."RBC Capital Markets驻香港资深汇市策略师Sue Trinh表示.

市场仍预计圣诞节前利率到3.0%的机率是100%.

汇市下一个引爆点是周四稍晚举行的关键的欧洲央行政策会议.媒体报导暗示欧洲央行可能承诺购买无限量的短期政府公债以缓解流动性危机.

新西兰元/美元NZD=D4日内涨0.2%至0.7969,脱离海外交易时段触及的六周低位0.7916.阻力位在0.8004,为200日移动均线切入位.(完)

--编译 王翔琼/张若琪;审校 戴素萍/石冠兰/侯向明

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]