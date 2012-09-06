《全球主要央行动态》--9月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月30日-9月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.他的严厉措辞短暂提振美股,但分析师对于联储是否将在9月会议上推出新一轮债券购买政策仍看法不一.

贝南克称,美联储必须权衡出台进一步货币刺激政策的代价和收益,但他暗示这些代价也许值得付出.[ID:nSB1755808]

**欧洲**

有消息人士称,德国总理梅克尔承诺在围绕欧洲央行角色的争论中支持德央行总裁魏德曼.该消息人士参加了梅克尔与德国主要保守派人士的会议.魏德曼反对欧洲央行购买区内公债,称该计划不能取代经济改革.德国画报上周报导称,魏德曼以辞职为要挟反对该计划,但被德国政府劝阻.[ID:nSB1762440]

欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.欧洲央行总裁德拉吉将在周四政策会议结束后,公布这项计划的更多细节.[ID:nSB1762306]

欧洲央行(ECB)执委科尔表示,ECB在主权债市场上购债并须设定严格的条件."我们正在研究干预债市的可能性,是在短债市场,但要设定严格的条件,"科尔表示."在我看来,这意味着向欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)发出在债市一级市场上提供支持的请求".[ID:nSB1755168]

**英国**

路透调查显示,面对一潭死水般毫无起色的经济,英国央行料将进一步扩增其3,750亿英镑的量化宽松计划,料最终再追加500亿英镑的购债额度.不过,扩增举动估计要等到11月才可能推出.随着一系列黯淡的经济数据出炉,且英国政府坚称不会缩减其严厉的撙节计划,这让大多数分析师相信,英国央行将采取进一步印钞举措,不过分析师普遍预料英国央行在9月6日会议上仍将维持政策不变.[ID:nSB1762582]

**日本**

日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示,央行必须在必要时采取审慎而大胆的政策,暗示若经济复苏前景受到威胁,央行准备进一步宽松货币政策.宫尾亦警告风险升高,例如全球经济成长放缓及日圆升值,并称出口及产出或许无法及时回温,确保日本经济复苏无虞.[ID:nSB1760798]

日本央行总裁白川方明周四表示,日本央行不会出于货币化公共债务的目的而买入政府公债,而央行买入国外债券等同于干预汇市,而根据当前法律这是政府的职责;他并提到日本经济将恢复复苏,但关键在于国内需求持坚的同时海外增长是否能加速.[ID:nSB1763474]

**中国和台湾**

台湾央行及中国央行周五同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.

分析师及业者均认为,机制的建立只是第一步,后续大陆人行给予的人民币清算额度多寡,回流机制如何建立,以及金融业者发展人民币计价相关商品的能力,都还在未定之天,效果难以一步登天.加上人民币目前并非单向升值,其资金池的扩展速度也是隐忧.[ID:nST0546003]

**澳洲**

澳洲央行周二连续第三个月维持利率于3.5%不变,称过去几次降息的效应尚未充份显现,不过央行承认中国的前景益发不确定.澳洲央行9月政策会议听起来对国内经济持审慎乐观看法,但指出一些重要资源出口的价格近几周已急剧下滑.重要的是,当中有暗示对澳洲最大单一出口市场--中国的前景感到怀疑.[ID:nST0547419]

**加拿大**

加拿大央行周三坚持传达出或不得不升息的信息,因其预计疲软的经济料将在今年和明年重拾动能,而通胀率将在一年内重回目标.加拿大央行一如预期维持指标利率在1%不变,自2010年成为七国集团(G7)首个加息的国家之后,其已经将指标利率冻结在目前的水平上有两年时间.

不过在美联储和全球其它央行考虑进一步放松货币政策之际,加拿大央行却坚持认为撤出刺激措施的时机可能已不远.[ID:nSB1762150](完)