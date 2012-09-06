〔美国个股〕就算iShares ETF下调管理费,贝莱德股价仍遭低估-分析师

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透9月5日电---根据周三发布的一份分析报告,即使全球最大资产管理业者贝莱德(BLK.N)旗下广受欢迎的iShares系列上市交易基金(ETF)必须下调管理费,贝莱德股价遭低估幅度也在20%左右.
几年以来,贝莱德在同美国先锋集团(Vanguard Group)旗下定价较低的基金竞争中,一直在丢失ETF市场份额.执行长Laurence Fink曾在7月表示,贝莱德正在酝酿对抗先锋集团的计画,但未给出细节.
Bernstein分析师Luke Montgomery周三在一份报告中写道,贝莱德最有可能采取的举措,是下调那些面对先锋集团直接竞争的ETF价格.
Montgomery表示,贝莱德若如此大规模地调降价格,未来每股盈余(EPS)将会减少3%-7%左右.不过,贝莱德预计仍可吸引到足够的基金客户,以使旗下管理的资产规模每年增加1%.由此,贝莱德股票估值与当前收盘价177美元相比,高出约20%.
Montgomery指出,"我们维持贝莱德的表现和大盘一致评等,但我们认为调降ETF价格的潜在冲击规模本身,不足以作为当前股价折价的理由."
Montgomery称,按照Bernstein的常规标准,贝莱德股价需较估值折价30%,才能给予"表现超越大盘"的评等.
贝莱德周三收低0.53%,报176美元.
自5月18日以来,贝莱德股价上涨不到2%,当时巴克莱(BARC.L)称将出售拥有的61亿美元贝莱德股权.巴克莱在2009年将Barclays Global Investors(其中包括iShares)出售给贝莱德时,取得这部分股权.
截至6月底,贝莱德管理3.6兆(万亿)美元资产,其中包括6,450亿美元的ETF基金.Vanguard旗下共同基金规模则在1.8兆美元,ETF资产在2,090亿美元.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。