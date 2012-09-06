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债券 | 2012年 9月 6日 星期四 14:17 BJT

〔欧元债市〕德债盘初下跌,静候关键的欧洲央行决策会议

路透伦敦9月6日电---德国公债周四开低,投资者冀望西班牙将成功标债,且预期欧洲央行会议可能会为近期金融市场定调.

德债周三下跌,因此此前有媒体报导称,欧洲央行计划无限量买入短期公债来缓解区域金融危机.总裁德拉吉料将在1230GMT召开的会后新闻发布会上公布方案细节.

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