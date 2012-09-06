《汇市简讯》行权价在0.7935的期权今日到期,市场关注德拉吉讲话

0641GMT * 对欧洲央行购债计划的预期支撑欧元走势,欧洲央行总裁德拉吉将于1230GMT发表讲话 * 欧元/英镑行权价在0.7935和0.7950的期权今日到期,据称卖单挂在0.7940和0.7950 * 支撑位在0.7920(昨日触发了该水准上方的停止单)、0.7900和0.7887 * 有传闻称,瑞士央行今日可能会在欧洲央行会议后将欧元/瑞郎的下限从1.20上调至1.22 * 瑞士央行一年前(2011年9月6日)将欧元/瑞郎的下限定在1.20.(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=