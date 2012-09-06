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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 14:51 BJT

《汇市简讯》英镑/美元行权价1.5900的期权到期,英国央行料按兵不动

0626GMT * 行权价1.5900的期权到期,这是最接近市场现汇水平的.亚洲交投区间为1.5892-1.5907. * 行权价在1.5925、1.5865和1.5800的期权也于今日到期.1.5826是昨日低点. * 1.5940是昨日所创的16周高位.期权障碍在1.5950和1.6000. * 英国央行料维持货币政策不变 --编译 侯向明;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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