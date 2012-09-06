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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 15:04 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎升至一个月高位,受欧洲央行购债预期提振

路透苏黎世9月6日电---瑞郎兑欧元周四跌至一个月最低位,欧元走势获得支撑,因为市场预计,欧洲央行将祭出新的努力来解决欧元区债务危机.

瑞郎周四一度在电子交易平台(EBS)上跌至1.20591,为8月6日以来的最低位.

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