(重发)〔欧元债市〕德债盘初下跌,静候关键的欧洲央行决策会议

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路透伦敦9月6日电---德国公债周四开低,投资者冀望西班牙将成功标债,且预期欧洲央行会议可能会为近期金融市场定调.

德债周三下跌,因此此前有媒体报导称,欧洲央行计划无限量买入短期公债来缓解区域金融危机.总裁德拉吉料将在1230GMT召开的会后新闻发布会上公布方案细节.

但鉴于市场对于会议的预期如此之高,因此如果德拉吉没有提出具体方案,将使市场有失望的空间.

"泄漏出的内容意味可能会有点虎头蛇尾,没有震慑的效果,而是可能出现所提出的方案细节不足的风险."一名交易商说.

"西班牙和意大利仍需寻求协助,因此我不相信我们已经脱离险境.二线国家公债可能继续上涨,但欧洲央行的成长预估可能呈现出相当悲观的展望,因此德国公债或许不会跌太多."

12月德债期货FGBLZ2下滑52个跳动点至140.88.

随着计画细节流出,西班牙公债的进一步涨势将支撑今早最高达35亿欧元的短天期债券标售.

法国也将返市,标售达80亿欧元债券,包括新的15年期债券.(完)

--编译 梁睿雪/张若琪;审校 高琦/戴素萍

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