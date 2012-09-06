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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 16:24 BJT

〔标题新闻〕VDMA预计德国工程产出今明两年均有望增长2%,此前的预估为停滞不前

* 德国机械设备制造业联合会(VDMA)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E8HS02A]

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