〔法国经济〕第二季失业率升至10.2%,为13年以来最高(更新版)

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
(新增细节)
路透巴黎9月6日电---周四的官方数据显示,法国第二季失业率升至13年以来最高,这令凭借誓言降低失业率而上台执政的社会党政府遭受挫折.
法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率第二季触及10.2%,这一欧元区第二大经济体的GDP已连续三个季度零增长.
很多分析师预计失业率将继续上升,因企业寻求重新提升利润率.法国第一季的失业率就已达10.0%.
很多法国公司近期宣布了裁员计划,包括零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)和汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA).
第二季失业率为1999年第三季以来最高.
法国本土的失业人数较第一季增加52,000人,至278.5万人.
法国本土年轻人的失业率继续攀升,法国国家统计局(INSEE)的数据显示,15至24岁年轻人的失业率达到22.7%,高于第一季的22.4%.
法国劳工部发布的月度数据显示,第三季失业率继续增加,8月寻找工作的人数连续第15个月上升.
法国劳工部长萨潘周日表示,8月失业人数已升破300万的重要心理关口.(完)
--编译 丁琦;审校 石冠兰
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。