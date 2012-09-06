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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 15:55 BJT

〔法国经济〕第二季失业率升至10.2%,为13年以来最高(更新版)

(新增细节)

路透巴黎9月6日电---周四的官方数据显示,法国第二季失业率升至13年以来最高,这令凭借誓言降低失业率而上台执政的社会党政府遭受挫折.

法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率第二季触及10.2%,这一欧元区第二大经济体的GDP已连续三个季度零增长.

很多分析师预计失业率将继续上升,因企业寻求重新提升利润率.法国第一季的失业率就已达10.0%.

很多法国公司近期宣布了裁员计划,包括零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)和汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA).

第二季失业率为1999年第三季以来最高.

法国本土的失业人数较第一季增加52,000人,至278.5万人.

法国本土年轻人的失业率继续攀升,法国国家统计局(INSEE)的数据显示,15至24岁年轻人的失业率达到22.7%,高于第一季的22.4%.

法国劳工部发布的月度数据显示,第三季失业率继续增加,8月寻找工作的人数连续第15个月上升.

法国劳工部长萨潘周日表示,8月失业人数已升破300万的重要心理关口.(完)

--编译 丁琦;审校 石冠兰

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