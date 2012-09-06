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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 16:21 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元持于三个半月高位附近,受欧洲央行政策憧憬支持

路透伦敦9月6日电---英镑周四持坚,兑美元盘旋在三个半月高位附近,受助于市场预计,欧洲央行将宣布大胆举措来降低西班牙和意大利的借贷成本.

欧元区是英国最大的贸易伙伴,债务危机出现任何缓解迹象,均会被视为利好英镑,特别是利好英镑/美元.

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