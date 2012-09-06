《中国新债预测》农发行五年固息债利率均值3.78%,接近于二级市场

* 招标品种: 农发行五年期固息国债

* 招标金额: 至多120亿元人民币

* 招标时间: 周五(7日)10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.73%-3.80%

* 预测均值: 3.78%(按各家机构预测值平均)

路透北京9月6日电---中国农业发展银行周五将招标发行五年期固息债.路透调查显示,资金面持续向好,机构在一级市场的谨慎心态也有所回暖,预计本期新债中标定位仍将围绕二级水平,利率预测均值为3.78%.

多数受访人士将标的券12农发15券tCN120415=CFXS做为明日投标的参考;此外,周三招标发行的中国进出口银行五年期固息债招标结果亦成重要风向标,而当期债券认购倍数达1.9倍或说明目前投资者对金融债较为看好.

一位计划参与上述新债投标的华东某银行交易员称,"我是觉得未来(二级)收益率水平向下概率大于向上,...明日认购需求中性偏强,市场对金融债需求应该还行."

国信证券报告指出,本月利率债到期较多,供给压力上有所减轻.周三招标的七年期国债符合市场预期,与二级比较接近,边际倍数达9.96,表明经过前期的调整,近期交易盘开始逐渐活跃;同日的五年期进出口债中标利率为3.78%,也中规中矩,可作为本期债券最合适的参考.

"本期债券的手续费影响约2.5bp左右,建议投资机构可在3.75%-3.78%的区间内投标,需求较强的机构可考虑在3.71%-3.78%的区间内分价位投标."报告称.

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新报在3.7968%;二级市场上,剩余期限约4.967年的农发行固息债12农发15tCN120415=CFXS最新成交报价为3.7850%.

中国银行间流动性持续转暖,本周央行公开市场逆回购操作亦连续第二周净回笼实现灵活调控.而14天及七天期逆回购利率的先后下调,与当前资金状况相符,也更体现出央行欲通过逆回购引导市场利率下行,支撑实体经济的意图.[CN/MMTCN]

本期为农业发展银行今年第17期金融债.具体条款如下:

第17期

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招标总量 至多120亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 9月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 9月13日

发行期 9月10日-9月13日

上市日 9月19日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)