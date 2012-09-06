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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 16:29 BJT

〔标题新闻〕英国8月新车登记量较上年同期微张0.1%,今年头八个月汽车销量同比升3.3%--SMMT

注:SMMT为英国汽车制造商和交易商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders,SMMT)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8CV02N]

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