(重温稿)〔台湾货币市场〕一年期存单标售加权平均利率料在0.83-0.84%

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 标售天期: 一年期存单
* 标售金额: 1,000亿台币
* 标售时间: 周五(7日),下周一(10日)发行
* 受访家数: 二家本地、四家外商银行
* 预测高低区间: 0.82-0.86%
* 平均中值区间: 0.83-0.84%
路透台北9月6日电---台湾央行周五将例行性标售一年期存单.根据路透访谈六家金融机构,各方认为本次标售的加权平均利率将走低,区间在0.83-0.84%,因市场资金仍然偏多.
部分交易人士认为,目前提存期初市场的资金不如先前所预料的充裕,尤其是部分外商银行的短钱骤然减少之下,不排除本次的加权平均利率将贴近上次标售结果--0.853%.
但也有不少交易人士认为,近期包括美元等利率下降,这可使外商银行的整体资金成本偏低.此外,虽然近期外商稍见小缺,但下周长天期存单将会到期,不致于放弃标购本次的一年期存单.
"最近市场并不是真的没钱,"一位公股银行交易员表示.但她也认为,市场的资金稍有分配不均,且央行刻意在近期特定的日子里调控资金水位,因此并非真的紧缺.
央行的一年期存单将在11日(下周二)到期.
得标利率% 加权平均 额度 30天期存单利率
投标倍数 (亿台币)
2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%
2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%
2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%
2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%
2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%
2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%
2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%
2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%
2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%
2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%
2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%
2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%
2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%
2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%
2010年12月10日 0.7220 2.94 1,000 0.69%
2010年 11月5日 0.6880 3.42 1,000 0.69%
2010年 10月8日 0.7150 3.22 1,000 0.69%
2010年 9月10日 0.6240 3.64 1,000 0.63%
2010年 8月 6日 0.6880 3.79 1,000 0.63%
2010年 7月 9日 0.7290 3.08 1,000 0.63%
2010年 6月11日 0.6710 3.72 1,000 0.57%
2010年 5月 6日 0.7040 3.81 1,000 0.57%
2010年 4月 6日 0.7450 3.33 1,000 0.57% (完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。