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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 07:26 BJT

(重温稿)〔台湾货币市场〕一年期存单标售加权平均利率料在0.83-0.84%

* 标售天期: 一年期存单

* 标售金额: 1,000亿台币

* 标售时间: 周五(7日),下周一(10日)发行

* 受访家数: 二家本地、四家外商银行

* 预测高低区间: 0.82-0.86%

* 平均中值区间: 0.83-0.84%

路透台北9月6日电---台湾央行周五将例行性标售一年期存单.根据路透访谈六家金融机构,各方认为本次标售的加权平均利率将走低,区间在0.83-0.84%,因市场资金仍然偏多.

部分交易人士认为,目前提存期初市场的资金不如先前所预料的充裕,尤其是部分外商银行的短钱骤然减少之下,不排除本次的加权平均利率将贴近上次标售结果--0.853%.

但也有不少交易人士认为,近期包括美元等利率下降,这可使外商银行的整体资金成本偏低.此外,虽然近期外商稍见小缺,但下周长天期存单将会到期,不致于放弃标购本次的一年期存单.

"最近市场并不是真的没钱,"一位公股银行交易员表示.但她也认为,市场的资金稍有分配不均,且央行刻意在近期特定的日子里调控资金水位,因此并非真的紧缺.

央行的一年期存单将在11日(下周二)到期.

得标利率% 加权平均 额度 30天期存单利率

投标倍数 (亿台币)

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%

2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%

2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%

2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%

2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%

2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%

2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%

2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%

2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%

2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%

2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%

2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%

2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%

2010年12月10日 0.7220 2.94 1,000 0.69%

2010年 11月5日 0.6880 3.42 1,000 0.69%

2010年 10月8日 0.7150 3.22 1,000 0.69%

2010年 9月10日 0.6240 3.64 1,000 0.63%

2010年 8月 6日 0.6880 3.79 1,000 0.63%

2010年 7月 9日 0.7290 3.08 1,000 0.63%

2010年 6月11日 0.6710 3.72 1,000 0.57%

2010年 5月 6日 0.7040 3.81 1,000 0.57%

2010年 4月 6日 0.7450 3.33 1,000 0.57% (完)

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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