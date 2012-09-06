〔中国汇市〕人民币小幅走升,静候ECB政策声明提供指引(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币小幅走升

* 客盘均衡交易清淡

* 市场静候欧洲央行采取危机应对措施提供指引

* 短期料在6.35附近波动

路透北京9月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅走升,隔夜欧元普涨带动人民币中间价上升,但日间客盘相对均衡,即期价格保持窄幅波动,市场在清淡交投中静候稍后欧洲央行(ECB)会议的结果.

华南某行交易员称,早盘有一点购汇,但还是比较均衡,市场在前几天大上大下后目前相对稳定.预计短期会在6.35附近波动.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3428 6.3415 6.3477 6.3439 6.3460 6.3492

他并称,市场目前正在等候欧元动向,今天晚些时候欧洲央行政策声明将会提供指引.近一段时间市场明显随美元指数移动,同时美元又主要受欧元的波动影响.

目前所有的焦点都集中在1145GMT的欧央行政策声明,以及欧央行总裁德拉吉在1230GMT的记者会,市场人士盼望欧央行买债计划的细节.

欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.[ID:nSB1762306]

北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.3459元,上日收报6.3492元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3439元,上日中间价为6.3460元.

7月20日人民币日间波动幅触及1%上限之后,央行中间价中枢向贬值方向移动,而现汇则出现升值,令日间波动幅度日益趋窄.本周间即期价格已明显与中间价合拢.

就此上海某行交易员认为,央行将中间价往贬值方向移动,显示政府可以接受人民币出现一定贬值,但7月前出现的一波贬值令之前积累的结汇需求逐步释放,市场力量使现汇出现一定升值.

"目前市场还是缺乏方向.我判断9月间随着欧美政策的明朗,人民币走势也会出现明显趋势,究竟是继续升值,还是出现转折,都要看美元欧元接下来的走势."他表示.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4370/10 6.4370

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3455/95 6.3500

境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水仍在高位,为1,290点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4718元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯

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