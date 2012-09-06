〔中国债市〕现券窄幅变动中略偏弱,前期盈利和高资金利率限制交易热情

路透北京9月6日电---中国银行间债市周四现券窄幅变动中略偏弱.市场人士表示,虽然经济走势预期依旧偏弱,但前期较好的盈利和当前较高的资金水平,均在限制机构的交易热情.

"现券收益率往上动了点,波动太小,没啥方向,"北京一大型银行交易员称,"经济不好,债市风险不大.但你做交易要有人跟啊!现在是没人跟.大家上半年利润完成挺好的,现在没那么激进,现在冲进来,还可能摊薄利润呢."

华东地区一券商投资经理亦表示,自7月以来,其所持仓位都变化不大;现在的现券走势有点尴尬,其考虑是:保有现在的仓位,若现券收益率上探,有上半年的盈利垫底,压力不大;若收益率下探,则靠现有现券盈利,;从两个方面看,主动加仓的动力均不足.

上述两位业内人士均指出,即将公布的宏观经济数据将指引现券后市走势.

路透最新预测结果显示,中国8月宏观经济增长动能仍较弱,投资和消费同比增速均与上月相差无几,工业增加值或降至39个月低点,消费者物价指数(CPI)涨幅则在低位略有回升.[ID:nSB1761702]

二级市场上,剩余期限约6.75年的固息国债12国债10券最新双边报价对应收益率CN120010=CFXM为3.29%/3.27%,上日末笔为3.28%/3.26%;剩余期限约0.20年的固息短融11中化工CP002券最新双边报价对应收益率CN041153006=CFXM为3.7698%/3.7698%,上日末笔为3.7601%/3.7601%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.1427 3.4028

上日 2.1548 3.4275

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9045/2.8373

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6609/2.6001

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1522/3.0878(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>