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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 18:13 BJT

〔希腊经济〕6月失业率升至24.4%,接近四分之一的劳动力失业

* 6月失业率升至24.4%,5月为23.5%

* 希腊失业人数高达120万,较上年同期增加42%

* 过半青年失业

路透雅典9月6日电---希腊6月失业率上涨近一个百分点,接近四分之一的劳动力失业,与此同时希腊仍竭力推出更多撙节措施来安抚其贷款方.

统计机构ELSTAT周四表示,希腊6月失业率从5月修正后的23.5%升至24.4%.

目前希腊失业率仅略低于西班牙.西班牙官方数据显示,该国在6月止的前三个月失业率高达24.6%.

6月希腊总失业人口为120万,较上年同期增加42%.

15-24岁的青年首当其冲.该年龄段的失业率为55%,2008年希腊经济开始衰退时这个年龄段的青年失业率为20%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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