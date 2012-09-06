波音预测中国未来20年将成为全球第二大商用飞机市场

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月5日电---波音公司(BA.N)周三预测，中国未来20年需要购买5,260架商用飞机，总价值6,700亿美元，并将成为全球第二大商用飞机市场。
波音公司称，中小型双通道飞机，例如波音787梦想客机和波音777，将是未来中国需要的主流机型。
波音公司在新闻稿中表示，中国旅游业的发展将助长对单通道飞机的强劲需求，预计到2031年这种机型的总交付量将达到3,650架。
波音公司商用飞机市场营销部门副总裁兰迪·汀瑟(Randy Tinseth)表示：“我们预计中国航空公司未来20年将经历快速的国际业务扩张，年均增长8.9%。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。