全球粮价稳定,联合国仍敦促采取国际行动

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马9月6日电（记者 Catherine Hornby）---联合国粮食及农业组织周四称，8月全球粮食价格稳定于2008年粮食危机时触及的水平附近，今年全球谷物库存料因产量不足而下降。
联合国粮农组织总干事达席尔瓦（Jose Graziano da Silva）呼吁采取国际行动稳定市场，但也指出8月价格指数与7月相同提供了一些可以乐观的理由。
周四早些时候，俄罗斯农业部副部长Ilya Shestakov称，20国集团下个月将举行谷物市场快速反应会议。
美国遭遇半个多世纪来最严重的乾旱以及黑海作物生长状况不佳，推升谷物价格至记录高位，引发2008年粮食危机重现的担忧。
联合国粮农组织8月粮食价格指数为213点，和7月相同；虽低于2011年2月的记录高点238点，仍接近2008年粮食危机时的水平。
“尽管我们仍需保持警惕，但目前的价格谈不上全球粮食危机。不过国际社会有能力也应该采取行动，进一步稳定市场，”达席尔瓦在声明中称。
“我们确信，美国的乾旱不会导致2008年的一幕重演。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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