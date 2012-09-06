〔东南亚股市〕马来西亚股市跌至两个月低点,印尼和泰国股市逆市上扬

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透曼谷9月6日电---马来西亚股市周四跌至两个月低位,因受权重股CIMB Group Holdings(CIMB.KL)和Axiata Group(AXIA.KL)等拖累.交易商在近期评级机构标准普尔发布一份有关该国的报告后,态度转为谨慎.
马来西亚股市.KLSE下跌1.4%,收在1,617.99点,创5月中旬以来最大单日跌幅.
新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第四天下跌,最终收低0.2%,报2,989.26点,为7月23日迄今最低收盘位.越南股市.VNI跌1.4%至一周收盘低点393.41点.
印尼股市.JKSE和泰国股市.SETI逆市上扬,因投资者有选择性地买入银行类股.在交投活跃的个股中,印尼人民银行(BBRI.JK)上涨2.1%.KasikornbankKBAN.BK劲扬2.6%.
1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2989.26 -6.64 -0.22 +12.96 2646.35
马来西亚 .KLSE 1617.99 -23.02 -1.40 +5.70 1530.73
泰国 .SETI 1243.92 10.08 +0.82 +21.32 1025.32
印尼 .JKSE 4102.86 27.51 +0.67 +7.35 3821.99
菲律宾 .PSI 5150.11 -0.70 -0.01 +17.80 4371.96
越南 .VNI 393.41 -5.51 -1.38 +11.91 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦