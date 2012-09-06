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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 18:26 BJT

〔东南亚股市〕马来西亚股市跌至两个月低点,印尼和泰国股市逆市上扬

路透曼谷9月6日电---马来西亚股市周四跌至两个月低位,因受权重股CIMB Group Holdings(CIMB.KL)和Axiata Group(AXIA.KL)等拖累.交易商在近期评级机构标准普尔发布一份有关该国的报告后,态度转为谨慎.

马来西亚股市.KLSE下跌1.4%,收在1,617.99点,创5月中旬以来最大单日跌幅.

新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第四天下跌,最终收低0.2%,报2,989.26点,为7月23日迄今最低收盘位.越南股市.VNI跌1.4%至一周收盘低点393.41点.

印尼股市.JKSE和泰国股市.SETI逆市上扬,因投资者有选择性地买入银行类股.在交投活跃的个股中,印尼人民银行(BBRI.JK)上涨2.1%.KasikornbankKBAN.BK劲扬2.6%.

1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2989.26 -6.64 -0.22 +12.96 2646.35

马来西亚 .KLSE 1617.99 -23.02 -1.40 +5.70 1530.73

泰国 .SETI 1243.92 10.08 +0.82 +21.32 1025.32

印尼 .JKSE 4102.86 27.51 +0.67 +7.35 3821.99

菲律宾 .PSI 5150.11 -0.70 -0.01 +17.80 4371.96

越南 .VNI 393.41 -5.51 -1.38 +11.91 351.55

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(完)

--编译 洪曦;审校 侯向明

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