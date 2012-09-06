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债券 | 2012年 9月 6日 星期四 18:23 BJT

〔伦敦美债〕欧洲央行决议公布前公债价格下跌,市场人气审慎

路透伦敦9月6日电---美国公债价格周四在欧洲市场下跌,投资者等待欧洲央行今日稍晚就抗击债务危机的计划给出最新信息.

美国公债跟随德债下跌,但跌势料将受限,因交易商权衡欧洲央行可能令外界失望,对备受关注的购债计划只提供些许细节的可能性.作为欧洲央行购债的条件之一,在西班牙何时会申请欧元区救援基金援助这个问题上也存在不确定性.

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