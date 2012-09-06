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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 19:00 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至三周低位,受获利了结和供应预期拖累

路透吉隆坡9月6日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至三周低位,因为在美国大豆跌落纪录高位后交易商锁定获利,且一位重要行业分析师警告称,棕榈油供应过剩可能来临.

大豆在亚洲交易时段触及一周低位,由于市场预计随着中西部地区开始收割,供应潮即将来临,所以交易商锁定获利,这一情绪亦波及棕榈油期货.

印度Godrej Industries集团植物油交易主管Dorab Mistry发表言论称,东南亚棕榈油库存创纪录高位可能会令价格承压,今年以来棕榈油已累计下滑逾7%.此言一出,棕榈油市场转向更为偏空.

"大连商品交易所和芝加哥期货交易所(CBOT)今早已经承压.毫无疑问,棕榈油市场也受到了外部压力的影响,"一家外资商品券商的交易员表示.

指标11月棕榈油合约FCPOc3一度重挫2.6%,至每吨2,913林吉特(马币)(935美元),为8月16日以来的最低位,终场收报2,948林吉特.

总成交量为45,071口,远高于通常的25,000口.

路透分析师王涛说,技术指标亦偏空,马来西亚棕榈油料将进一步跌至2,901林吉特,因为其已跌穿了每吨2,956林吉特的支撑位.

交易员称,在棕榈油实货市场上,在期货价格大幅下挫后,卖家目前正在退守,不过卖家热衷于在较低的价位成交.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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